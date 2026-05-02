Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da feci kaza: Yaşlı adama TIR çarptı! Hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 2.05.2026 09:47

Malatya'nın Darende ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu 58 yaşındaki Hamit Kalay yaşamını yitirdi.

Z.T'nin kullandığı TIR, Malatya-Kayseri kara yolunda Hamit Kalay'a (58) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kalay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde TIR'ın kazanın ardından durmayarak uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu belirlenen araç, Malatya kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü Z.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
