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Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:33

Malatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyonMahrem sorumlu ile eşi yakalandı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mahrem sorumlu ile eşi yakalandı.

İHA
Malatya’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyonMahrem sorumlu ile eşi yakalandı
Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, 'HalitT' kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem orumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Malatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyonMahrem sorumlu ile eşi yakalandı
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