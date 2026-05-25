Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti: 7 metrelik istinat duvarından atlayarak yaralandılar!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:35

Malatya Orduzu Mahallesi'nde bir süre önce ayrılan M.T.G (20) ve Z.Y.(18) yaşındaki eski sevgililer görüşmek üzere bir araya geldi. Araç içerisinde çıkan tartışma sonrası iki kişi peş peşe 7 metrelik istinat duvarından atlayarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Olay, gece saat 03.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Bahçebaşı Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrılan M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) görüşmek üzere bir araya geldi.

7 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN ATLADILAR

Araç içerisinde bir süre konuşan ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce genç kadın, ardından erkek şahıs yaklaşık 7 metrelik istinat duvarından peş peşe atladı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden ekiplerce çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

