Malatya’da hırsızlık girişimine panik butonu: Kuyumcuda akılalmaz olay kamerada!

'DAHA ÖNCE DE OLDU'

Daha önce de benzer soygun girişimlerinin yapıldığını belirten Tuba Çatalkaya, "Birden içeri girdi, 'Boşalt' diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı, kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya başladım. Daha önce de 2017'de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi. 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda 'bayan' diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bıkmadım, bıkmayacağım da devam edeceğim. Bırakmayacağım" dedi.