Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da iki grup arasında kanlı hesaplaşma: 1 yaralı, 2 gözaltı!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:25

Malatya’da iki grup arasında kanlı hesaplaşma: 1 yaralı, 2 gözaltı!

Malatya'da iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Malatya’da iki grup arasında kanlı hesaplaşma: 1 yaralı, 2 gözaltı!
  • ABONE OL

Olay, Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Şehit Metin Selçuk Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.K., S.Y.'yi bıçakla yaralarken, A.T.A. ise tüfekle havaya bir el ateş açtı. Yaralı S.Y., kendi aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alınırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Y.K. ile A.T.A.'nın gözaltına alındığı olayda hastane otoparkında yaralı şahsın aracında inceleme yapan ekipler, bir adet tüfek ele geçirirken olayla karıştığı değerlendirilen H.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#MALATYA #KAVGA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da iki grup arasında kanlı hesaplaşma: 1 yaralı, 2 gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA