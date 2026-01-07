Malatya’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Yangın saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan konteynerlerde çıktı.

Bölgede devam eden rezerv alan işyeri ve konut inşaatında çalışan işçilerin konaklamak için kullandığı konteynerlerde çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları ile yangın kontrol atına alındı.

Dumandan etkilenen 2 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında 40 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.