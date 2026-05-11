Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da kan donduran olay! Eski eşi Feride’yi sokak ortasında katletti: ‘Çocuklarıma bakmıyordu’
Giriş Tarihi: 11.05.2026 14:52

Malatya’da meydana gelen olay yürekleri burktu. 35 yaşındaki Feride Karakaya işe giderken geçen yıl boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Hayatını kaybeden Karakaya’nın 3 çocuk annesi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüphelinin ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, saat 08.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., sokakta önünü kestiği eski eşi Feride Karakaya'yı yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu. Şüpheli, daha sonra yere yığılan Feride Karakaya'nın yakın mesafeden başına ateş etti.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Feride Karakaya, yaşamını yitirdi.

'ÇOCUKLARA BAKMIYORDU'

Hüseyin K.'nın Feride Karakaya'dan geçen yıl boşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Feride Karakaya'nın çocuklarına bakmadığını söylediği belirtildi.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Şüphelinin işlemleri sürerken; cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Feride Karakaya'nın kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
