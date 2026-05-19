Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da korkunç kaza! Hafif ticari araç seyyar el arabasına çarptı: 3 yaşındaki çocuk yola savruldu
Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:56

Malatya'da korkunç kaza! Hafif ticari araç seyyar el arabasına çarptı: 3 yaşındaki çocuk yola savruldu

Malatya'da hafif ticari aracın, kağıt toplayan bir kadının seyyar el arabasına çarpması sonucu korkunç kaza yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle el arabasının üzerinde oturan 3 yaşındaki çocuk yola savrularak yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olan sürücü ile yanındaki alkollü 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Malatya’da korkunç kaza! Hafif ticari araç seyyar el arabasına çarptı: 3 yaşındaki çocuk yola savruldu
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı 44 AHV 291 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen kadının kağıt topladığı seyyar el arabasına çarptı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle el arabası üzerinde oturan 3 yaşındaki çocuk, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; sürücü Y.B., bir süre sonra olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Sürücü ile yanında bulunan alkollü 2 kişi gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da korkunç kaza! Hafif ticari araç seyyar el arabasına çarptı: 3 yaşındaki çocuk yola savruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA