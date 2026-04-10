Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:09

Malatya'da iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay silahlı kavgaya dönüşürken, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Almira Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre. iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken olay yerinde yapılan incelemede bir adet pense, sweatmont ve 1 adet kartuş bulundu.

Yaralıya ilk etapta ulaşılamaz iken A.Ç.'nin sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gittiği belirlendi. Yaralı A.Ç.'nin ifadesinde olayı A.O.E.'nin gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz