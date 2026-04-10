Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!

Olay, Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Almira Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre. iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.Ç. yaralandı.
Yaralıya ilk etapta ulaşılamaz iken A.Ç.'nin sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gittiği belirlendi. Yaralı A.Ç.'nin ifadesinde olayı A.O.E.'nin gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenilirken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.