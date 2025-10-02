Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.10.2025 21:20

Malatya'da, iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada Ali Osman K. yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

DHA
Olay, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K.(25) ile arkadaşı M.B. arasında konteyner evde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.B. yanındaki tabancayla Ali Osman K.'ya ateş açtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ali Osman K., silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

