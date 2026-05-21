Malatya’da sır ölüm: Traktörün altında ölü bulundu

Olay, Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıot Mahallesi'nin eski muhtarı olan 71 yaşındaki Yaşar Ceylan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi.

Ceylan'ın evine giden komşuları, yaşlı adamı bahçede traktörün altında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.





Yaşar Ceylan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

