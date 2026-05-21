Giriş Tarihi: 21.05.2026 23:18

Malatya'da traktör kazası! Eski muhtar hayatını kaybetti

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen traktör kazası, mahallede büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar mahalle muhtarlığı yaptığı öğrenilen Yaşar Ceylan, bahçesinde traktörün altında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Olay, Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sarıot Mahallesi'nin eski muhtarı olan 70 yaşındaki Yaşar Ceylan'dan uzun süre haber alamayan yakınları endişelenerek komşularından yardım istedi.

Ceylan'ın yaşadığı eve giden mahalle sakinleri, yaşlı adamı bahçe içerisinde traktörün altında hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yaşar Ceylan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şekline ilişkin çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALATYA

