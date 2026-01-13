Malatya’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Soğuk hava dalgasının etkisini artırması ve kar yağışının zaman zaman şiddetlenmesiyle birlikte Malatya'da eğitimle ilgili alınabilecek olası tatil kararları merak ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü için yapılabilecek kar tatili duyuruları, öğrencilerden velilere ve öğretmenlere kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. "Malatya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayanlar gözlerini Malatya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda. İşte detaylar...
MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Malatya'da eğitime ara verilmesine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Kar yağışının seyrine göre değerlendirmelerin sürmesi beklenirken, Malatya Valiliği'nden yapılacak olası duyurularla durum netleşecek.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Osmaniye için illeri için sarı kodlu meteorolojik hava olayı uyarısı yapıldı.