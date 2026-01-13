Malatya’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Soğuk hava dalgasının etkisini artırması ve kar yağışının zaman zaman şiddetlenmesiyle birlikte Malatya'da eğitimle ilgili alınabilecek olası tatil kararları merak ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü için yapılabilecek kar tatili duyuruları, öğrencilerden velilere ve öğretmenlere kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. "Malatya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayanlar gözlerini Malatya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda. İşte detaylar...