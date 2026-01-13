Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:22

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Malatya’da etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Sınav ve ulaşım planlarını kar yağışına göre şekillendiren öğrenciler, veliler ve eğitimciler “yarın okullar tatil olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 14 Ocak Çarşamba günü için olası kar tatili kararına dair beklentiler artarken gözler Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek resmi duyurulara çevrildi.

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!
  • ABONE OL

Soğuk hava dalgasının etkisini artırması ve kar yağışının zaman zaman şiddetlenmesiyle birlikte Malatya'da eğitimle ilgili alınabilecek olası tatil kararları merak ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü için yapılabilecek kar tatili duyuruları, öğrencilerden velilere ve öğretmenlere kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. "Malatya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayanlar gözlerini Malatya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda. İşte detaylar...

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Malatya'da eğitime ara verilmesine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Kar yağışının seyrine göre değerlendirmelerin sürmesi beklenirken, Malatya Valiliği'nden yapılacak olası duyurularla durum netleşecek.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Osmaniye için illeri için sarı kodlu meteorolojik hava olayı uyarısı yapıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Malatya kar tatili için gözler valilik duyurularında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz