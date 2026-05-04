Malatya’daki feci otobüs kazasının kaza anı kamerada

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman yönüne seyir halinde olan, sürücülüğünü Erol Avar'ın yaptığı şehirler arası yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüs, yol kenarındaki şarampole savruldu.

KAZA ANI KAMERADA

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün hızla ilerlediği sırada bir anda kontrolden çıktığı, savrularak devrildiği ve ardından metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sürücü ve otobüs personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi başta olmak üzere Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.