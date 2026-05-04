Malatya’daki kazada kimlikler belli oldu: Soruşturmayı 3 savcı yürütecek

Kaza, 3 Mayıs akşam saat 18.00 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan ve Erol Avar yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole savrulan otobüsün metrelerce sürüklendiği öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bünyamin Okumuş

44 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erol Avar, araçta görevli personeller ve yolcularla birlikte toplam 44 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, 22 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazanın ardından yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri de açıklandı. Buna göre hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Bünyamin Okumuş (28), Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Abdulrahman Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby (25) ve 10 yaşındaki Türker Toprak Güçlü olduğu öğrenildi.

Mohamed Ismaıl Mohamed Embaby

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, olayın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından çok yönlü olarak incelendiği ifade edildi. Öte yandan kazanın ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.