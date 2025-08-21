Haberler Yaşam Haberleri Malatya’nın yeni Adalet Sarayı yükseliyor! Kaba inşaat tamamlandı
Giriş Tarihi: 21.8.2025 16:22 Son Güncelleme: 21.8.2025 16:31

Malatya’nın yeni Adalet Sarayı yükseliyor! Kaba inşaat tamamlandı

Malatya, adalet altyapısını güçlendirecek dev bir projenin tamamlanmasına adım adım yaklaşıyor. Modern mimarisi ve geniş kapasitesiyle dikkat çeken yeni Malatya Adalet Sarayı, kaba inşaatının tamamlanmasıyla birlikte iç mekan çalışmalarına hız verildi. Proje, şehrin bölgesel bir adalet merkezi haline gelmesinde kilit bir rol oynayacak.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’nın yeni Adalet Sarayı yükseliyor! Kaba inşaat tamamlandı

Ağustos 2025 itibarıyla kaba inşaatı tamamlanan Malatya Adalet Sarayı'nda şu anda mekanik ve iç imalat çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yapının temel kazıları, kayalık alanda uygulanan özel patlatma yöntemiyle gerçekleştirilerek son derece sağlam bir zemin elde edildi. Bu sağlam temeller üzerinde yükselen bina, Malatya'ya uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Tamamlandığında Malatya Adalet Sarayı, 100 duruşma salonu ve 181 büro ile hizmet verecek. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplamda 864 araçlık geniş bir otopark kapasitesi planlandı. Bu kapasite, 103'ü kapalı, 692'si açık ve 64'ü ek çevre otoparkı olmak üzere dizayn edildi. Projenin çevre dostu bir yaklaşımla hazırlandığı da belirtildi. Yapıda yağmur suyu toplama sistemiyle peyzaj sulaması yapılacak ve ortak alanlarda güneş enerjili aydınlatma kullanılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’nın yeni Adalet Sarayı yükseliyor! Kaba inşaat tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz