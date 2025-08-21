Malatya’nın yeni Adalet Sarayı yükseliyor! Kaba inşaat tamamlandı

Ağustos 2025 itibarıyla kaba inşaatı tamamlanan Malatya Adalet Sarayı'nda şu anda mekanik ve iç imalat çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yapının temel kazıları, kayalık alanda uygulanan özel patlatma yöntemiyle gerçekleştirilerek son derece sağlam bir zemin elde edildi. Bu sağlam temeller üzerinde yükselen bina, Malatya'ya uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Tamamlandığında Malatya Adalet Sarayı, 100 duruşma salonu ve 181 büro ile hizmet verecek. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplamda 864 araçlık geniş bir otopark kapasitesi planlandı. Bu kapasite, 103'ü kapalı, 692'si açık ve 64'ü ek çevre otoparkı olmak üzere dizayn edildi. Projenin çevre dostu bir yaklaşımla hazırlandığı da belirtildi. Yapıda yağmur suyu toplama sistemiyle peyzaj sulaması yapılacak ve ortak alanlarda güneş enerjili aydınlatma kullanılacak.