Haberler Yaşam Haberleri Malazgirt’te sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
Giriş Tarihi: 20.04.2026 19:14 Son Güncelleme: 20.04.2026 19:16

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Malazgirt ilçesinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Danişment Gazi Mahallesi'nde yağışların etkisiyle dere debisi yükseldi. Taşan su kısa sürede çevredeki evlerin giriş katlarına ve bahçelere ulaştı. Milli park alanı ve çevresinde de su birikintileri oluştu. Yaşanan su baskınlarında bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, Devlet Su İşleri ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Malazgirt Kaymakamlığı koordinasyonunda ekipler tarafından su tahliye çalışmaları başlatıldı. Biriken suların tahliyesi için iş makineleriyle müdahale edilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

