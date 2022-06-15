Berrak denizi ve ince taneli kumları denince akla gelen ilk yer Maldivler, eşsiz güzelliğiyle her sene milyonlarca turistin ilgisini çekmektedir. 1200 adadan oluşan, sıcak iklimiyle eşsiz tatil fırsatları sunan Maldivler özellikle balayı çiftlerinin ilgi odağı olmaktadır. Doğa içinde deniz tatili yapmak isteyenlerin de gözdesi diyebiliriz. Mavi ile yeşilin farklı tonlarını burada bulabilirsiniz. Yüzde 97'si Müslüman olan Maldivlerde görebileceğiniz tatil bölgesinde yeni kültürlerle tanışabilirsiniz. Eşsiz bir tatil deneyimi için kuşkusuz Maldivler özel bir yerdir ve lüks ya da ekonomik konaklama alternatifleriyle her kesime hitap edebiliyor. Adalardaki oteller gelen turistlerin en çok ilgisini çeken mekanlardır. Turizm faaliyetlerinin oldukça geliştiği Maldivleri ziyaret etmek istiyorsanız yol haritası hazırladık. Maldivler nerede? Maldivler nereye bağlı, hangi kıtada ve ülkede? İşte yanıtı.

Maldivler Hangi Ülkede?

Dünya üzerindeki en güzel tropikal ada zincirlerinden biri olan Maldivler sadece turizm odaklı yaşayan bir ülkedir. Maldivler, Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlettir. Adaların belirli bir kısmında yaşam varken adaların bir kısmında yaşam bulunmamaktadır.

Adaların çoğu da gelen turistler için konaklama olarak kullanılmaktadır. Maldivler, herhangi bir ülkenin parçası ya da herhangi bir ülkenin koruması altında değildir. Maldivler, Asya kıtasında bağımsız bir ada ülkesidir. 26 Temmuz 1965 tarihinde Maldivlerde bağımsızlık ilan edilmiştir. Maldivler, ekvator da Kuzey Kutbu ve Güney Kutbunu bölen birçok ülkeden birisi olarak da tanımlanabilir.

Maldivler Nerede, Nereye Bağlı?

Maldivler, Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre (435 mil) güneybatısında yer almaktadır. Maldivler, Güney Asya'da, Hint Okyanusu'nda yer alan bir atol grubudur. Yüzölçümü 300 km² olup, toplamda 644 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Türkiye'den Maldivlere gitmek istiyorsanız aşağıdaki bilgilere göz atmanızda fayda var.

İstanbul - Male, Maldiv Adaları arası uçakla 485 dakika sürüyor. İstanbul şehrinden Male, Maldiv Adaları şehrine uçarken şu havaalanlarını kullanacaksınız:

İstanbul Havalimanı'ndan bineceksiniz daha sonra Male ya da Maldiv Adaları Havalimanı'nda ineceksiniz.

Maldivlere gitmek için normalinde dışında bir prosedür uygulanmıyor. Ülkeye giden tatilcilere, giriş yaparken 30 günlük seyahat izni verilmektedir. Fakat; ülkeye giriş sırasında kullanılan pasaportların en az 6 ay geçerli olması isteniyor.