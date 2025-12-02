Malezya’nın düğün gelenekleri İstanbul’da tanıtıldı

Malezya İstanbul Başkonsolosluğu, Swissotel Bosphorus'da "Malay Düğünü" temalı bir etkinlik düzenledi. Resepsiyona katılan konuklar, Mardin'li damat Mehmet Ali Emer ve Malezyalı eşi Nur Afiqah Binti Ahmad Qisti'nin mutlu anlarına tanıklık ederken, geleneksel düğün merasimini ve Malay yemeklerini deneyimledi.

Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar açılış konuşmasında, stratejik iş ortağı iki ülke Malezya ve Türkiye'nin halkları arasında da yakın bağları ve samimi ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı. Malezya'nın "Visit Malaysia 2026" kampanyasının hatırlatıldığı etkinlikte, Bersanding Töreni (gelin ve damadın karı koca olarak resmi sunumu) ve Tepung Tawar (kokulu su, çiçek yaprakları ve sembolik unsurların kullanıldığı bir kutsama ritüeli) sergilendi. Konuklar, kompang (def) ve dikir barat dans gösterisi gibi Malezya'ya özgü canlı kültürel performansları ilgiyle izledi.

MEHMET VE NUR'UN HİKAYESİ: MALEZYA KÜLTÜR ŞÖLENİ

Mehmet ve Nur çifti, Malezya kültüründe düğün organizasyonunun en can alıcı noktası olarak kabul edilen "bersanding" töreni ile geleneksel el davulları çalan bir grup eşliğinde salona giriş yaptı ve kendileri için hazırlanan tahta doğru ilerledi.

Malay düğünlerinin coşkusu, küçük bir el davulu (def veya tef benzeri) olan kompangın sesiyle hissedilir. Malezya geleneklerine göre kompang grupları, ritmik ve senkronize vuruşlarla gelin ve damadın salona girişini onurlandırır ve misafirlerin dikkatini çeker.

Kompang çalınırken, genellikle İslami ilahiler, geleneksel Malay şiirleri veya mutluluk dileklerini içeren nakaratlar söylenir. Kutsal ve manevi bir atmosfer yaratma amacını taşıyan bu müzik, salona girişten gelin ve damat tahtına ulaşana kadar devam eder.

Bersanding Töreni, Malezya'daki geleneksel Malay düğünlerinin en ihtişamlı ve merkezi olayıdır. Kelime anlamı "yan yana oturmak" veya "sergilenmek" olan Bersanding, gelin ve damadın resmen evli bir çift olarak topluluğa sunulduğu anı temsil eder.

Bersanding, sadece bir düğün geleneği değil aynı zamanda Malezya halkının zengin kültürel mirasını ve topluluk bağlarını yansıtan canlı bir sosyal etkinlik olarak günümüzde de büyük ilgi görüyor.

Bu törensel girişten sonra "zikir berat" (dikir barat) adı verilen senkronize hareketleri içeren popüler kültürel dans performansı ile düğün şölene dönüştü. Genellikle sosyal yorumlar, ahlaki dersler veya eğlenceli hikayeler içeren Dikir Barat performansı, Malezya düğününü sadece görsel bir şölen olmaktan çıkarıp, aynı zamanda zengin bir işitsel ve kültürel deneyime dönüştürür.

PELAMİN: GELİN VE DAMAT TAHTI

Malezya'da düğün törenlerinin ana odağı, özel olarak tasarlanmış ve bolca dekore edilmiş bir kürsü veya taht (pelamin) alanıdır. Bu alan, genellikle zengin kumaşlar, çiçekler ve ihtişamlı süslemelerle donatılır.

Gelin ve damat, bu tahta tıpkı bir kral ve kraliçe gibi tüm misafirlerin görebileceği şekilde yan yana otururlar. Bu, onların yeni hayatlarının başında toplum nezdinde saygıdeğer bir statü kazandıklarını simgeler.

İstanbul'da bulunan diplomatik misyon temsilcileri, Malezya diasporası ve Malezya dostlarının bir araya geldiği bu etkinlikte de gelin ve damada tahtlarında tebrikler iletildi.

TEBRİK VE KUTSAMA (TEPUNG TAWAR) MERASİMİ

Malezya düğün geleneklerine göre gelin ve damat tahta oturduktan sonra yakın aile üyeleri, akrabalar ve önemli misafirler sırayla kürsüye çıkarak çifti tebrik eder ve kutsarlar.

Bu kutsama ritüeli, genellikle Tepung Tawar adı verilen bir uygulama ile yapılır. Bu ritüelde, tebrik eden kişi, çiftin ellerine ve bazen de alnına pirinç lapası, pirinç taneleri, palmiye yaprağı veya kokulu çiçek suyu serper ya da sürer. Bu eylem, çifte bereket, iyi şans ve refah dilemek anlamına gelir.

Mehmet ve Nur'un düğün töreninde de yerli ve yabancı davetliler gelin ve damadın ellerine gül suyu dökerek, avuçlarına pirinç ve yapraklar koyarak iyi dileklerini paylaştı.

Malay düğün gelenek ve göreneklerini deneyimleyen konuklara "Tebrik ve Kutsama" (Tepung Tawar) merasimi sonrası geleneksel düğün yemekleri ikram edildi ve hatıra hediyeleri sunuldu. Malezya düğün geleneklerinin tanıtıldığı etkinlik, davetlilerin büyük beğenisini topladı.