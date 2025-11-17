Haberler Yaşam Haberleri Mali müşavir evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 17.11.2025 16:15

Muğla’nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz, sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulununca durum ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemede Fersiz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla'nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz 17 Kasım sabah saatlerinde yakınları tarafından uyandırılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Fersiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Fersiz'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Fersiz'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunun ardından netlik kazanacak.

