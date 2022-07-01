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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:55 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:55

Mali Müşavir Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Mali Müşavir Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir meslek olan mali müşavirlik, ticari iş yerlerinin finans işlerinden sorumlu bir çalışma alanıdır. Kendi içinde, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak ikiye ayrılır. Her ikisi de, işletmelerin muhasebe işlerinin tümü ile ilgilenir. Yeminli mali müşavir nasıl olunur diye merak edenlerin, bu iş için ilk olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekir. Çalışma alanının genişliği sayesinde, bu mesleğe olan ilginin gün geçtikçe arttığı görülebilir. Mali müşavir nasıl olunur sorusunun cevabı yazımızda…

Her türlü ticari kuruluş adına çalışabilen mali müşavirler, işletmelerin gelirini ve giderini hesaplamak başta olmak üzere birçok göreve sahiptir. Mali müşavir nasıl olunur sorusuna yanıt arayanlar, ayrıca bu mesleğin sorumluluklarını da merak ederler. Mali müşavirliğin iş tanımına bakıldığında şunlar göze çarpar, iş yerlerinin tüm finansal hareketlerini kayıt altına alma ve defter tutma, hesaplamaların hatasız bir biçimde yapılmasını sağlama için bilanço ve gelir tablosu hazırlama, iş yerleri ile ilgili beyannameler düzenleme ve imzalama, tüm bunların yanı sıra, bordro hizmeti sunma ve buna ek olarak SGK için beyan düzenleme, mali konularda meydana gelebilecek olan usulsüzlükleri denetleme, duruma bağlı olarak bilirkişi hizmeti verme, vergi planlamasını mevzuata göre oluşturma, finansal tablolardan yola çıkarak rapor hazırlama, bütün finansal kayıtları kanunlara uygun bir biçimde tutma gibi birçok dikkat isteyen görevden mesuldürler. Bu işi yapmanın en temel şartı, lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ve ileri seviye sayısal bir zekaya sahip olmaktır. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir nasıl olunur sorusuna dair ayrıntılar yazımızda…

Mali Müşavir Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak için olmazsa olmaz şartlar aşağıdaki gibidir.

  • T. C. vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin iktisat, hukuk, maliye, muhasebe, işletme, kamu yönetimi ve maliye gibi ilişkili bölümlerinden mezun olmak.
  • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik yeterlilik sınavlarına girmek.
  • Mali müşavirlik stajı yapmak.
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.
  • Disiplin suçu ve ceza nedeniyle memuriyetten men edilmemiş olmak.

Kimler Mali Müşavirlik Yapamaz?

Mali müşavir olmayı imkansız kılan bazı faktörler bulunur. Bunlar:

  • Adli sicilin temiz olmaması,
  • Devlet memurluğu görevinden yüz kızartıcı bir suç nedeniyle ayrılmış olmak.

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Mali Müşavir Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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