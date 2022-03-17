Malik Ül Mülk Ne Demek? Allah’ın Malîk-Ül Mülk İsminin Anlamı Ve Fazileti

Malik ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ayrıca Malik kelimesi Mülk kelimesinin mastar hali olarak geçmektedir. Bu ismin pek çok anlamı bulunmaktadır. Mal sahibine Malik denmektedir. Dini anlamdaki Malik Ül Mülk ismi de bu anlam bağlamında gelişmiştir. Bu ismin özellikleri sadece Allah'a aittir.

Malik Ül Mülk Ne Demek?

Malik Ül Mülk ismi Arapça kökenli olmasının yanında fiille isim olmuştur. Malik kelimesi mülk kelimesinin mastar halidir. Ayrıca mal sahibine de Malik denir. Bunun haricinde iktidar da sahibine güç verdiği için yine Mülk denmiştir.

Malik, ism-i faildir. Yani bir fiille oluşmuş bir isimdir. Mâlik-ül Mülk anlamı, dilediğinden alıp dilediğine veren, onu arttıran, dilediğinden alan ve onu azaltan olarak geçmektedir. Aynı zamanda bu mülkleri alıp vererek onları sınayan da demektir. Buradan da görüldüğü gibi bu isim Allah için kullanılmaktadır.

Ya Malik Ül Mülk Esmasının Fazileti

Malik Ül Mülk ismini belirli zamanlarda ve belirli saatlerde zikrederek pek çok faziletten faydalanabilirsiniz. Bu bağlamda Malik Ül Mülk isminin zikir günü çarşambadır. Zikir saati ise Utarit vaktidir. Ebced değeri ve zikir sayısı 212'dir. Buna göre Malik Ül Mülk isminin faziletleri şunlardır: