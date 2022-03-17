Haberler Yaşam Haberleri Malik Ül Mülk Ne Demek? Allah’ın Malîk-Ül Mülk İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:52 Son Güncelleme: 17.3.2022 15:52

Malik Ül Mülk Ne Demek? Allah’ın Malîk-Ül Mülk İsminin Anlamı Ve Fazileti

Malik Ül Mülk Ne Demek? Allah’ın Malîk-Ül Mülk İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın niteliklerini anlatan pek çok isim bulunmaktadır. Esmaül Hüsna olarak geçen 99 tane Allah’ın ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin hepsinin belirli bir anlamı ve fazileti bulunmaktadır. Malik Ül Mülk isminin de bu bağlamda pek çok fazileti bulunmaktadır. Belirli günlerde gerekli zikirler yapılarak bu faziletlere ulaşılabilir. Peki, Malik Ül Mülk nedir?

Malik ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ayrıca Malik kelimesi Mülk kelimesinin mastar hali olarak geçmektedir. Bu ismin pek çok anlamı bulunmaktadır. Mal sahibine Malik denmektedir. Dini anlamdaki Malik Ül Mülk ismi de bu anlam bağlamında gelişmiştir. Bu ismin özellikleri sadece Allah'a aittir.

Malik Ül Mülk Ne Demek?

Malik Ül Mülk ismi Arapça kökenli olmasının yanında fiille isim olmuştur. Malik kelimesi mülk kelimesinin mastar halidir. Ayrıca mal sahibine de Malik denir. Bunun haricinde iktidar da sahibine güç verdiği için yine Mülk denmiştir.

Malik, ism-i faildir. Yani bir fiille oluşmuş bir isimdir. Mâlik-ül Mülk anlamı, dilediğinden alıp dilediğine veren, onu arttıran, dilediğinden alan ve onu azaltan olarak geçmektedir. Aynı zamanda bu mülkleri alıp vererek onları sınayan da demektir. Buradan da görüldüğü gibi bu isim Allah için kullanılmaktadır.

Ya Malik Ül Mülk Esmasının Fazileti

Malik Ül Mülk ismini belirli zamanlarda ve belirli saatlerde zikrederek pek çok faziletten faydalanabilirsiniz. Bu bağlamda Malik Ül Mülk isminin zikir günü çarşambadır. Zikir saati ise Utarit vaktidir. Ebced değeri ve zikir sayısı 212'dir. Buna göre Malik Ül Mülk isminin faziletleri şunlardır:

  • "Ya Mâlikel-Mülk" ism-i şerifini zikredenin mülkü artar, fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazancına zarar gelmez. Rütbe ve makamları yükselir. Halk arasında sevilen, sayılan itibarlı biri olur.
  • Ya Mâlikel-Mülk esmasını vird edinen kimse devlet idaresinde çalışan bir memur ise devamlı surette rütbe ve makamı artar. Vazife ve memuriyetinde sürekli olarak kalır. Mal ve mülkü çoğalır. Şeref ve itibarı yükselir.
  • 5 vakit namazdan sonra 212 kere "Mâlikel-Mülk, Ya Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm" celle celâlühû ism-i şeriflerini zikreden kimsenin her muradı olur. İstekleri kabul olur.
  • "Mâlikel-Mülk" esmasının zikrine devam eden kimse, maddi derecesine göre fevkalade imtiyazlara nail olur. İşinde ve ticaretinde derecesi artar, yükselir. Allahu Teala'nın izniyle mal ve kazancı artar, zarar gelmez. Allah daima kendisini ziyandan korur.

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Malik Ül Mülk Ne Demek? Allah’ın Malîk-Ül Mülk İsminin Anlamı Ve Fazileti
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