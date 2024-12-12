Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle

Malmö-Galatasaray maçı canlı izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Sarı kırmızılı ekip bugün UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler olmasına rağmen hedef galibiyet. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. GS Avrupa maçı şifresiz izle ekranı başında yerler alındı. Futbolseverler ekran başında. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 6. maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor.
Kritik mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi
MALMÖ: Friedrich (Persson), Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim (Thelin)