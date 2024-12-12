Haberler Yaşam Haberleri Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:49 Son Güncelleme: 12.12.2024 14:50

Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip İsveç deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler Malmö - Galatasaray maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Temsilcimiz Avrupa kupalarında ilk kez Malmö ile mücadele edecek. İşte; TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…

Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle

Malmö-Galatasaray maçı canlı izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Sarı kırmızılı ekip bugün UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler olmasına rağmen hedef galibiyet. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. GS Avrupa maçı şifresiz izle ekranı başında yerler alındı. Futbolseverler ekran başında. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 6. maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor.

Kritik mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi

MALMÖ: Friedrich (Persson), Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim (Thelin)

TRT 1 CANLI İZLE

Malmö - Galatasaray maçını TRT 1 canlı maç izle ekranından takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasara

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Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle
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