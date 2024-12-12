Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izle

Malmö-Galatasaray maçı canlı izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Sarı kırmızılı ekip bugün UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler olmasına rağmen hedef galibiyet. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. GS Avrupa maçı şifresiz izle ekranı başında yerler alındı. Futbolseverler ekran başında. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…