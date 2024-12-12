Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati

Malmö-Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Malmö'yü yenerek gruplarda rahatlamak isteyen Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler var. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. Peki Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?