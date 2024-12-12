Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati

Malmö-Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Malmö'yü yenerek gruplarda rahatlamak isteyen Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler var. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. Peki Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 6. maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor.
Kritik mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi
Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray
MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.
Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.