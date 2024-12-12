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Giriş Tarihi: 12.12.2024 07:30 Son Güncelleme: 12.12.2024 07:34

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı Avrupa Ligi formatında 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Malmö ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olan temsilcimiz 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Malmö Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili tüm detaylar...

Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati

Malmö-Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşacak. İsveç deplasmanında oynanacak karşılaşmada Malmö'yü yenerek gruplarda rahatlamak isteyen Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı eksiklikler var. Sarı-kırmızılı ekip puan sıralamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek. Peki Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 6. maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor.

Kritik mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.

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Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati
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