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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:32 Son Güncelleme: 9.3.2022 14:32

Malta Köpeği Özellikleri Ve Bakımı: Malta Köpeği Tüy Döker Mi, Nasıl Bakılır?

Malta Köpeği Özellikleri Ve Bakımı: Malta Köpeği Tüy Döker Mi, Nasıl Bakılır?

Köpekler tarih boyunca insanların en iyi dostu olarak bilinen bir hayvandır. İlk evcilleştirilen hayvanlardan olması, hem köy hem şehir hayatında insana bağlı yaşayabilmesi ile de bilinen köpekler evcil hayvan olarak da tercih edilmektedir. Maltese terrier cinsi de ev bakımı için en çok tercih edilen köpeklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem küçük bir ırk olması hem de ev ortamına diğer köpeklere göre daha iyi adapte olması ile bilinen maltese terrier diğer adı olan malta köpeği olarak da bilinir. Her köpek sahiplenmek isteyen kişinin aklına gelen en büyük sorun olan apartmanda köpek bakılır mı sorusunu bir de malta köpeği apartmanda bakılır mı olarak beraber detaylandıralım.

Köpeklerin birden fazla cinse sahip olması ve ırklar arasında büyük farklılıkların olması insanların köpek sahiplenirken çok fazla araştırma yapmasına sebep olmaktadır. Bu araştırmalardan en önemlisi de köpeklerin apartmana uygun olup olmadığıdır. Özellikle yavruyken eve uygun gibi görünse de bazı köpek ırkları çok fazla büyüdükleri için evde bakımları zor olabilmektedir.

MALTA KÖPEĞİ ÖZELLİKLERİ

Özellikle küçük ırklar içinde uzun tüylü köpeklerin düzenli tüy bakımları ve kullanılacak vitaminler ile hem tüy dökümünün önüne geçilir hem de daha sağlıklı bir hayat sürmesi sağlanabilir. Malta köpeği yani maltese terrier cinsi de uzun tüylü sayılan köpek ırkları içindedir.

Köpek ırkları içinde sakin huylu ve oyun oynamaya düşkün bir köpek olarak bilinen malta köpeğinin en belirgin özelliği de çok fazla büyümemesi ve genel olarak küçük ırk bir köpek olarak kalmasıdır. Malta köpeği özelliklerini fiziksel özellikleri ve karakter özellikleri olarak daha detaylı inceleyelim;

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Maltese terrier olarak da bilinen malta köpeği uzun tüylü bir köpek cinsidir. Narin bir vücut yapısına sahiptirler. Terrierler arasında çok fazla büyümeyen bir ırk olarak bilinirler. İpeksi, parlak ve çoğunlukla beyaz tüyleri bulunur.

KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Sakin yapılı, sevecen ve sevgi dolu bir köpektir. Yavruluk zamanları biraz hareketli geçse de özellikle büyüdükten ve kısırlaştıktan sonra daha sakin bir yapıya bürünürler. Sahiplerine çok sadıktırlar. Burada unutmamak gereken en önemli detay köpeğin karakterini sahibinin oluşturduğudur. Eğer ona sevgi dolu ve sıcak davranırsanız köpeğiniz de size o şekilde karşılık verecektir.

MALTA KÖPEĞİ APARTMANDA BAKILIR MI?

Tuvalet eğitimi verilen ve düzenli veteriner kontrolleri yapılan her türlü köpek ev bakımına uygundur. Malta köpeği, yapısı ve karakteri itibari ile evde bakmaya uygun bir köpek cinsidir.

MALTA KÖPEĞİ TÜY DÖKER Mİ, NASIL BAKILIR?

Uzun tüylü köpek ırklarının tüy bakımı diğer köpeklere göre daha zahmetli olsa da düzenli taramak ve kaliteli beslenmesini sağlamak evde baktığınız köpeğinizin tüy dökümünü minimuma indirmeye yardımcı olacaktır.

Özellikle yumuşak ve uzun tüy yapıları sebebi ile yıkarken kullanacağınız şampuanların dahi özel olarak seçilmesi ve tüylerine zarar vermemesi gerekmektedir. Tüm bu detaylara dikkat edildiğinde, tüy dökümü çok az olan malta köpeğinin tüy dökümü neredeyse hiç olmayacaktır.

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Malta Köpeği Özellikleri Ve Bakımı: Malta Köpeği Tüy Döker Mi, Nasıl Bakılır?
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