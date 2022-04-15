Maltepe Açık Cezaevi’nde birlik beraberlik iftarı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü personeli ve davetlileri Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programında bir araya geldi. İftar programına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon üyesi Nihat Zincirli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, Ömer Kurtuluş Aksoy, Önder Yaman, Başak Eryılmaz, Ramazan Öksüz, Uğur Seçgin, Mesut Erdinç Bayhan, Cengiz Cem Karakaşlı, Hacı Murat Gökşen, Raif Bıkmaz, Hasan Turgut Onur Oğuzer, savcılar Ercan Kayhan, İdris Aksoy, hakimler, cezaevi personeli aileleri ile açık cezaevi hükümlüleri katıldı. Programın bir de onur konuğu vardı; şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'dı.

GENİŞ KATILIMLI İFTAR PROGRAMI

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesinde geniş katılımla düzenlenen geleneksel iftar programı pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından yeniden yapıldı. Hükümlülerin yaptığı yemekler, yine açık cezaevi hükümlülerin de konuklarla birlikte bir arada olduğu programda ramazanın manevi atmosferinde yenildi. Birlik ve beraberliğin simgesi olan önemli programda tasavvuf müziği dinletisi yapılıp dualar okundu, oruçlar açıldı, konuklar hoş sohbet gerçekleştirirken açılış konuşmaları da yapıldı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tüm konukları selamlarken özellikle Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ı da "Hakkı amca" diye selamlayarak konuşmasına başladı. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını ifade eden Başsavcı Uçar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Pandemi nedeniyle cezaevleri toplu yaşam alanları olduğu için ilave tedbirlerin gerektiğini belirten Başsavcı İsmail Uçar, "Cezaevi müdürlerimiz ve personelimiz izolasyonu azami seviyede sağlamak ve pandeminin yayılmasını önlemek adına farklı vardiya sistemine girdiler. Bir kısmı haftalarca evine gitmeden mesaiye dahil oldu. Başsavcılığımızın temin ettiği yurtlarda kalan ikinci bir grup yine izole kalabilmek için ailelerinden günlerce uzak kaldı" diyerek özverili çalışmayı gözler önüne serdi.

"EN ZOR GELEN SEVDİKLERİNDEN AYRI KALMAKTI"

Fedakarlıkları için çalışanlara teşekkür eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Pandemi dolayısıyla kapanmanın getirdiği ve bizim vatandaşımıza en zor geleni sevdiklerinden ayrı kalmaktı. Bayramlaşma yapamamak, ramazanlarda iftar ve sahur etkinliklerinden uzak kalmaktı. İşte bu yıl pandemi şartlarındaki olumlu anlamda gevşeme görülmesi üzerine insanlarımız birbirine olan hasreti gidermek için özellikle bu ramazanda iftar davetleriyle bir araya gelmeye çalışmaktadır" dedi.

RAHMET VE MAĞFİRET AYI RAMAZAN

İftar yemeği organizasyonunda emeği geçen başta Başsavcı Vekili ve tüm cezaevi idaresine teşekkür ettiğini belirten Başsavcı Uçar, "Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ikliminden azami faydalanmayı Allah'tan temenni ediyorum. Bugün davetlilerimiz arasında bulunan yargı şehidimiz Selim Beyin babası Hakkı Amcaya tekrar bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

750 KİŞİ KATILDI

İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı yaklaşık 2 yıldır pandemi dolayısıyla özlem oluşan geleneksel iftar programına ara verdiklerini ancak bu sene pandeminin olumlu seyriyle iftar programını düzenlediklerini belirtti. Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nun açık yerleşkesinde yaklaşık 750 kişinin katılımıyla programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Akçadırcı, "Ceza İnfaz Kurumu personellerimiz aileleri ile birlikte, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, adliyemizden Başsavcımız, Başsavcı Vekillerimiz, hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ve Komisyon üyemizin katılımıyla ve tabi şeref konuğumuz var şehit Cumhuriyet Savcımız, kardeşimiz Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz amcamız da aynı zamanda konuğumuz" dedi.

"İFTAR PROGRAMI MORAL OLACAK"

Ramazanın manevi atmosferine yakışır güzel bir programın düzenlendiğini kaydeden Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Güzel bir birliktelik ortaya koyacağımız bir kaynaşma meydana getireceğimiz, bütün personelimize moral olacağına inandığımız güzel bir iftar programı. Hepimiz aynı yemeği yiyeceğiz. Bütün hükümlüler ve bizler. Herkesin Ramazanını kutluyorum. Ülkemize, milletimize, bütün insanlığa hayır ve bereket getirmesini diliyorum " diye konuştu.