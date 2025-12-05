Maltepe çöp dağlarından kurtulamadı

Maltepe'de CHP'li Maltepe Belediyesi'yle yetkili sendika arasında bir türlü anlaşma sağlanamamasının faturası vatandaşlara kesildi. Dört gündür sokaklardan çöpler toplanmadı. İnsan sağlığını tehdit eden çöp dağları ilçede her köşe başında görülmeye başladı.

Konteynerden taşmaya başlayan çöpler havanın soğuk olmasına rağmen koku yayıyor. İlçede 1 Aralık'ta başlayan 2 bin işçinin katıldığı "İşten kaçınma" eylemi 4 gündür devam ediyor. Sokakları tehdit eden çöp yığınları daha da büyüyor. Özellikle Maltepe'nin Aydınevler, Fındıklı, Zümrütevler ve Küçükyalı Mahallesi'nde toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit etmeye başladı.