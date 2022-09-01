Haberler Yaşam Haberleri Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Maltepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:43 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:43

Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Maltepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

İstanbul için Marmaray ulaşımın en hızlı ve rahat yollarından birisidir. Birçok güzergahtan geçmekte olan metro hattında Maltepe Marmaray Durağı da en işlek duraklardan biridir. Bu nedenle Maltepe Marmaray Durağı nerede sorusu önem kazanmaktadır. Sizler için bu yazımızda Maltepe Marmaray Durağı nerede sorusunu yanıtladık. Peki, yol tarifi ile Maltepe Marmaray İstasyonuna nasıl gidilir, sahile yakın mı? İşte detaylar!

Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Maltepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Marmaray İstanbul'da çok sık tercih edilmekte olan ulaşım araçlarındandır. Marmaray hattının 43 durağından biri olan Maltepe Marmaray durağı konumu dolayısıyla araştırılmaktadır. Bu duraktan diğer pek çok ulaşım noktalarına gitmek Marmaray hattı ile daha kolaydır. Bu nedenle Maltepe Marmaray Durağı nerede sorusuna cevap aranmaktadır. Peki Maltepe Marmaray İstasyonuna nasıl gidilir, sahile yakın mı? İşte bu konu hakkındaki detaylar...

Maltepe Marmaray Durağı Nerede?

Marmaray kolay ve rahat bir ulaşımı sağlamak bakımından bizler için çok önemlidir. Marmaray ile pek çok yere hızlı bir şekilde varabilmekteyiz. Halkalı ve Gebze arası ulaşımda kullanılmaktadır. Bu güzergâh arasındaki 43 duraktan biri ise Maltepe Marmaray durağıdır. Bu durak; Halkalı yönünde 18.sırada, Gebze yönünde ise 26.sırada bulunmaktadır. Marmaray ile Maltepe'den farklı güzergahlara basit bir şekilde gidilebilir.

Maltepe Marmaray Durağı Sahile Yakın Mı?

Maltepe Marmaray Durağı İstanbul'un Anadolu yakasında bulunmakta olup, Marmara denizine kıyısı bulunmaktadır. Bu durak ise İstanbul'un Maltepe ilçesinde merkezde yer almaktadır. Ayıca Maltepe Marmaray Durağı Cevizli ve Süreyya plajı durakları arasında kalmaktadır. Bu nedenle sahile çok yakındır. Gebze-Halkalı arasındaki kolay ulaşım aracı olan Marmaray'ın bu duraktan geçen ilk tren seferinin saati 06:02 olmakla birlikte son tren saati 23:32'dir.

Maltepe Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir?

Marmaray durakları arasında bulunan Maltepe Marmaray Durağına ulaşmak için birçok seçenek vardır. Bu alternatifler tren, metro, minibüs veya otobüs olabilmektedir. Maltepe Marmaray Durağına gitmek için bunlardan en kolay yol tercih edilmelidir. Maltepe durağına ulaşıldıktan sonra ise buradan Marmaray kullanılarak diğer pek çok istasyona gidilebilmektedir. Marmaray'ın sağladığı bu rahat ulaşım sebebiyle de sık sık tercih edildiği bilinmektedir.

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Maltepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Maltepe Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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