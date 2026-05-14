Maltepe’de ‘Beni öldürecek’ çığlığıyla gelen cinayet: Kanlı hesaplaşmaya istenen ceza belli oldu!

İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 Nisan'da motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Yavuz Yıldız (35) ile kiraladığı motosikletin parasını ödemeyen Onur Şeker (32) arasında tartışma çıktı. Kavgada Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ve onun arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakla yaraladı. Hüseyin Yavuz Yıldız da tabancayla Onur Şeker'i başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz Yıldız ile arkadaşı Kerem Göz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onur Şeker'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Yavuz Yıldız tutuklandı.

BOĞAZINA BIÇAKLA SALDIRDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, iş yeri sahibi Hüseyin Yavuz Yıldız ile müşterisi Onur Şeker arasında motosiklet kiralama nedeniyle alacak-verecek meselesi bulunuyordu. Olay günü iş yerine gelen Onur Şeker'in, burada bulunan Kerem Göz ile konuşmaya başladığı, kısa süre sonra ise elindeki bıçakla Kerem Göz'ün boğazına saldırdığı aktarıldı. Kavgayı ayırmak isteyen Hüseyin Yavuz Yıldız'ın da başından ve kolundan bıçaklandığı belirtildi. Arbede sırasında Onur Şeker'in, Hüseyin ve Kerem'i vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı, iki şüphelinin ise sopa ve demir levye ile Şeker'i uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi.