Maltepe’de ‘Beni öldürecek’ çığlığıyla gelen cinayet: Kanlı hesaplaşmaya istenen ceza belli oldu!

İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 Nisan'da motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Yavuz Yıldız (35) ile kiraladığı motosikletin parasını ödemeyen Onur Şeker (32) arasında tartışma çıktı. Kavgada Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ve onun arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakla yaraladı. Hüseyin Yavuz Yıldız da tabancayla Onur Şeker'i başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz Yıldız ile arkadaşı Kerem Göz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onur Şeker'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Yavuz Yıldız tutuklandı.
BOĞAZINA BIÇAKLA SALDIRDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, iş yeri sahibi Hüseyin Yavuz Yıldız ile müşterisi Onur Şeker arasında motosiklet kiralama nedeniyle alacak-verecek meselesi bulunuyordu. Olay günü iş yerine gelen Onur Şeker'in, burada bulunan Kerem Göz ile konuşmaya başladığı, kısa süre sonra ise elindeki bıçakla Kerem Göz'ün boğazına saldırdığı aktarıldı. Kavgayı ayırmak isteyen Hüseyin Yavuz Yıldız'ın da başından ve kolundan bıçaklandığı belirtildi. Arbede sırasında Onur Şeker'in, Hüseyin ve Kerem'i vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı, iki şüphelinin ise sopa ve demir levye ile Şeker'i uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi.
'ABİ SİLAHI AL, BENİ ÖLDÜRECEK'
İddianamede, ağır yaralanan Kerem Göz'ün "Abi silahı al, durmuyor, beni öldürecek" diye bağırdığı, bunun üzerine Hüseyin Yavuz Yıldız'ın iş yerindeki ruhsatsız tabancayı alarak bir el ateş ettiği belirtildi. Onur Şeker'in Kerem'e saldırmaya devam etmesi üzerine, Yıldız'ın, başına doğru ateş ettiği, Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
TABANCA LASTİKLERİN ARASINA GİZLENMİŞ
Olay yeri incelemesinde iş yerinde 7.65 milimetre çapında boş kovanlar ile motosiklet lastikleri arasına gizlenmiş tabanca bulundu. Şeker'in cesedinin altında ise açık vaziyette bıçak tespit edildi. Adli Tıp raporunda Onur Şker'in ölüm nedeninin "ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması" olduğu kaydedildi. Uzmanlık raporuna göre, Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ve Kerem Göz'ün üzerinde atış artıklarının bulunduğu, atışın "uzak atış" mesafesinden yapıldığı kaydedildi.
'KEREM ARAYA GİRMESİN' MESAJI
Soruşturma kapsamında Hüseyin Yavuz Yıldız'ın telefonunda yapılan incelemede, Onur Şeker ile motosiklet kiralama nedeniyle mesajlaşmalar bulunduğu belirlendi. Dosyaya giren mesajlarda Onur Şeker'in, "Kerem bir daha araya girmesin, yoksa papaz oluruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
BİRİNE TAHRİKLİ HAPİS, DİĞERİNE MÜEBBET TALEBİ
Olayda meşru müdafaa şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin değerlendirmenin mahkemeye ait olduğunu belirtilirken, maktul Şeker'in saldırısının şüphelilerin lehine "haksız tahrik" oluşturduğunu kaydetti. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerem Göz'ün, Yıldız'ı "kasten öldürmeye azmettirdiği" belirtildi. Hüseyin Yavuz Yıldız hakkında "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Kerem Göz hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.