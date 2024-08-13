Maltepe’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı: O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı.
Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı.
İstanbul Maltepe'de yolda karşıya geçen çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.