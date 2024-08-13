Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 13.8.2024 15:56 Son Güncelleme: 13.8.2024 16:12

Maltepe'de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı: O anlar kamerada

Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı. Yaşanılan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Maltepe’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı: O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı.

Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı.

İstanbul Maltepe'de yolda karşıya geçen çocuğa vinç aracı çarptı, o anlar kamerada

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürüldü. Vinç aracının altında kalan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmazken, yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe'de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı: O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA