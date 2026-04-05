Maltepe’de motor kiralama cinayeti! Borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Yavuz Yıldız (35) ile kiraladığı motosikletin parasını ödemeyen Onur Şeker (32) arasında başlayan kavgada Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ve onun arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakla yaraladı. Hüseyin Yavuz Yıldız da tabancayla Onur Şeker'i başından vurarak öldürdü. Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişince 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişi katında motosiklet kiralama işi yapan 35 yaşındaki Hüseyin Yavuz Yıldız, Onur Şeker (32)'e motosiklet kiraladı. Ancak kiralama parasını alamadı. Bunun üzerine ikili arasında iş yerinde tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ile yanında bulunan arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakladı. Bıçaklanan Hüseyin Yavuz Yıldız da işyerindeki tabancayla Onur Şeker'in başına ateş ederek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz Yıldız ile arkadaşı Kerem Göz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onur Şeker'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Onur Şeker'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.