Motor kiralama cinayetinde kan dökülmüştü: Görüntüler ortaya çıktı!

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişince 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişi katında motosiklet kiralama işi yapan 35 yaşındaki Hüseyin Yavuz Yıldız, Onur Şeker (32)'e motosiklet kiraladı. Ancak kiralama parasını alamadı. Bunun üzerine ikili arasında iş yerinde tartışma başladı.
BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ile yanında bulunan arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakladı. Bıçaklanan Hüseyin Yavuz Yıldız da işyerindeki tabancayla Onur Şeker'in başına ateş ederek öldürdü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz Yıldız ile arkadaşı Kerem Göz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onur Şeker'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Onur Şeker'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Yavuz Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor