Motor kiralama cinayetinde kan dökülmüştü: Görüntüler ortaya çıktı!

BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Şeker, Hüseyin Yavuz Yıldız ile yanında bulunan arkadaşı Kerem Göz'ü bıçakladı. Bıçaklanan Hüseyin Yavuz Yıldız da işyerindeki tabancayla Onur Şeker'in başına ateş ederek öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yavuz Yıldız ile arkadaşı Kerem Göz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onur Şeker'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi.