Maltepe’de ortaokulun istinat duvarı çöktü: Okul kapatıldı

İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallaesi'nde Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarı yağış sebebiyle çöktü. Okul kapatıldı. Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda 07.00 sıralarında meydana geldi. Okulun istinat duvarı, cuma gününden bu yana yağan yağmur sebebiyle çöktü. Olayı görenlerin haber vermesiyle okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OKULUN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Polis ekipleri okulun üzerinde bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Okulun olay saatinde kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Çöken duvarın altında bir otomobilin kaldığı görüldü. Çöken istinat duvarı sebebiyle okul tatil edildi.