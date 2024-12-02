Maltepe’de seyir halindeki minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LOE 627 plakalı Otokar marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Şenol Vatansever (45) hayatını kaybetti.

4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Minibüste yolcu olarak bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik Afgan uyruklu aile yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Şenol Vatansever'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.