Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de sürücüyü darbedip, motosikletine el koydular!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 21:06

Maltepe'de meydana gelen olayda, motosikletiyle giden sürücü bir kadın sürücünün önüne aniden kırmasıyla tartışmaya başladı. Kadın sürücü motosikletli şahsa arkadan defalarca vururken, daha sonra motosikletlinin önünü kesen kadın olay yerine eşini ve arkadaşlarını çağırdı. Gelen 4 kişi motosiklet sürücüsünü darbedip, aracını rehin aldı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, 25 Nisan günü saat 18.15 sıralarında Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle giden sürücü, bir kadın sürücünün aracını aniden önüne kırması üzerine duruma tepki gösterdi. Tartışmanın büyüdüğü olayda kadın sürücü otomobiliyle motosiklete arkadan defalarca vurarak, sürücüyü düşürmeye çalıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan motosikletlinin önünü kesen kadın sürücü, olay yerine polis yerine eşini ve arkadaşlarını çağırdı. Kaydedilen görüntülerde kısa süre sonra bir araçla olay yerine gelen 4 kişinin motosiklet sürücüsüne küfürler ederek üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Grubun fiziki saldırısına uğrayan ve boğazı sıkılan sürücü canını kurtarmak için olay yerinden kaçarken, saldırganlar motosiklete el koyarak rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA