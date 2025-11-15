Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de trafik polisine motosiklet çarptı!
İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda, trafik polislerinin kapattığı yoldan ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü kendisini durdurmak isteyen, trafik polisine çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

