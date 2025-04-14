Maltepe’deki kazada Neslihan Urazlı yaşamını yitirmişti! O soruşturmada sona gelindi: İstenen cezalar belli oldu

Maltepe'de 24 Aralık akşamı yaşanan kazada, Kadıköy istikametine ilerleyen Tarık Dinç yönetimdeki otomobil, F.Ö. yönetimindeki İETT otobüsüne arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda savrulurken, İETT otobüsü de kaldırıma çıkarak yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabilmiş, kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Neslihan Urazlı hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. İddianamede, meydana gelen trafik kazasında Neslihan Urazlı'nın vefat ettiği, Tarık Dinç'in hayati tehlike oluşturmayacak, basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

ACILI BABA "ŞİKÂYETÇİYİM" DEDİ

Şikâyetçi Bülent Urazlı'nın ifadesinde; kazada vefat eden Neslihan Urazlı'nın öz kızı olduğu, kendisinin olay yerinde olmayıp olay öğrendikten sonra kızının götürüldüğü Bezmialem Vakıf Grubu Hastanesi'ne giderek ön otopsi işlemlerine katıldığı, kızının ölümüne sebebiyet veren şahıs ya da şahıslardan şikâyetçi olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

ÖN SAĞ KOLTUKTA OTURUYORMUŞ

İddianamede, müşteki şüpheli Tarık Dinç'in de ifadesine yer verildi. Dinç'in ifadesinde, belirtilen gün ve saatte olay yerinde araçla seyir halinde olduğunu, kız arkadaşı Neslihan Urazlı'nın kullandığı aracın ön sağ koltuğunda yolcu olarak bulunduğunu, meydana gelen kazada kendisinin herhangi bir kastının ve kusurunun bulunmadığını, kazaya sebebiyet veren şahıslardan şikâyetçi olduğu kaydedildi.

TİKTAK ARACIYLA SAPAĞI KAÇIRINCA

Diğer şüpheli Hazal Sude T.'nin ise ifadesinde, arkadaşıyla sahil kısmında Tiktak uygulaması üzerinden araç kiraladıklarını, bu aracın kendisi tarafından kullanıldığını, sahil bulvarı üzerinden Kadıköy istikametine doğru harekete geçip olay yerine geldiklerinde öncelikle İdealtepe sapağından sahil yolundan çıkmayı amaçladığını ancak buradaki sapağı kaçırdığını, bir sonraki sapaktan dönmek üzere yoluna devam ettiğini, sinyal vererek orta şeride geçmek istediği sırada bir aracın hızlı şekilde gelerek kullandığı araca yandan sürtüp çarptığını, bu çarpmanın etkisiyle sol taraftaki kaldırıma vurup savrulduğunu, bu şekilde meydana gelen trafik kazasında kendisinin herhangi bir kastının ve kusurunun bulunmadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

"TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA SEBEP OLDULAR"

Savcılık, müşteki şüpheli Tarık Dinç bakımından taksirle yaralama (kendisinin adli raporunda yaralanması bakımından) ve taksirle ölüme sebebiyet verme (maktule Neslihan Urazlı'nın ölümü nedeniyle) suçlarını oluşturabileceği, şüpheli Hazal Sude T. açısından ise Tarık Dinç'in taksirle yaralanmasına, Neslihan Urazlı'nın taksirle ölümüne sebebiyet verebileceği vurgulandı.

POLİS TUTANAĞI VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI KUSURLU BULDU

Trafik polislerince düzenlenen Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nda müşteki şüpheli Tarık Dinç ve şüpheli Hazal Sude T.'nin kusurlu olduklarının altı çizilirken dosyaya giren bilirkişi raporlarında da Tarık Dinç ve Hazal Sude T.'nin kusurlu olduklarının belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Tarık Dinç'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenirken diğer şüpheli Hazal Sude T.'nin ise "taksirle ölüme neden olma" ve "taksirle yaralanmaya neden olma" suçlarından 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcılık İETT şoförü F.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı aldı.