Maltepe’den sonra şimdi de o ilçe! CHP’li belediyelerde çöp dağları, kötü koku, çirkin manzara

TOPLANMAYAN ÇÖPLERE TEPKİ

Maltepe Belediyesi'nin çöp dağlarını eleştiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor. Çöpleri böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye ödemeleri versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek. Her yer pislik. Çöp kutuları ağzına kadar doldu. Çöpler 2 gündür böyle" dedi. Mesut Deniz de yaşananlara tepki göstererek, "Ben bu bölgenin sakiniyim. Burada çocuk parkı var. Çöpten geçilmiyor. Bu ne biçim bir iştir. Bu ne biçim bir belediyeciliktir. Biran önce anlaşılsın da temizlik olsun. Haddinden fazla koku var. Bu ne rezillik var. Bu işin biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.