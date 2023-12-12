Haberler Yaşam Haberleri Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri - %40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu, Yüzde Kaç Rapor Gerekir?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:47 Son Güncelleme: 12.12.2023 11:47

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri - %40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu, Yüzde Kaç Rapor Gerekir?

Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri iş kazası geçirenler yahut kronik rahatsızlığı olan bireyler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Kişide iş gücü kaybına neden olan sağlık problemleri mevcut olduğunda malulen emeklilik gündeme gelmektedir. Hal böyle olunca da çalışan kişi %40 raporla malulen emekli olunur mu, yüzde kaç rapor gerekir sorularına yanıt aramaktadır.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri - %40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu, Yüzde Kaç Rapor Gerekir?

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi ya da çalışma verimini düşürecek düzeyde kronik hastalığı olması durumunda, o bireyler malulen emekli olmaktadır. Malulen emeklilik hatalık yüzdelerine göre gündeme gelmektedir. Bir takım prosedürlerin devreye girdiği malulen emeklilik konusunda vatandaşlar en çok %40 raporla malulen emekli olunur mu, yüzde kaç rapor gerekir gibi sorulara değinmektedir.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi ya da sağlık problemleri sonucunda iş veriminin etkili olarak düşmesi, sağlık durumunun çalışmasına engel olması gibi durumlar için geliştirilmiş emeklilik sistemine malulen emeklilik denmektedir. Bireyin malulen emekli olabilmesi için kronik rahatsızlığının belli bir seviyede olması gereklidir. Aşağıdaki listede malulen emekliliğe neden olan hastalıklar ve rapor yüzdeleri yer almaktadır;

  • Kanser (%40 +)

  • Multipl skleroz/ MS (%40 +)

  • Parkinson (%40 +)

  • Demans (%40 +)

  • Epilepsi (%40 +)

  • Beyin tümörü (%40 +)

  • Siroz (%40 +)

  • Uzuv kaybı (%40 +)

  • Organ nakli (%40 +)

  • Şizofreni (%40 +)

  • Bipolar bozukluk (%40 +)

  • AIDS (%40 +)

  • Zeka gerilikleri (%40 +)

  • Anemi (%40 +)

Malulen Emeklilik İçin Yüzde Kaç Rapor Gerekir, %40 Rapor Yeterli Mi?

Malulen emeklilik şartları arasında kişideki hastalığın ya da kişinin geçirdiği iş kazasının, kişide %60 ve daha üzerinde iş kaybını onaylayan sağlık kurumu raporu yer almaktadır. Bu oranın altında kalan %40 ila %59 oranında rapor alan bireyler ancak 18 yıllık sigortalı olma ve 4100 gün şartını yerine getirdikleri takdirde malulen emekli olabilirler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Özel mi, ABD’li Sanders mi solcu?
Petrol denizi
Virüs uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri - %40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu, Yüzde Kaç Rapor Gerekir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA