Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri - %40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu, Yüzde Kaç Rapor Gerekir?

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi ya da çalışma verimini düşürecek düzeyde kronik hastalığı olması durumunda, o bireyler malulen emekli olmaktadır. Malulen emeklilik hatalık yüzdelerine göre gündeme gelmektedir. Bir takım prosedürlerin devreye girdiği malulen emeklilik konusunda vatandaşlar en çok %40 raporla malulen emekli olunur mu, yüzde kaç rapor gerekir gibi sorulara değinmektedir.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi ya da sağlık problemleri sonucunda iş veriminin etkili olarak düşmesi, sağlık durumunun çalışmasına engel olması gibi durumlar için geliştirilmiş emeklilik sistemine malulen emeklilik denmektedir. Bireyin malulen emekli olabilmesi için kronik rahatsızlığının belli bir seviyede olması gereklidir. Aşağıdaki listede malulen emekliliğe neden olan hastalıklar ve rapor yüzdeleri yer almaktadır;

Kanser (%40 +)

Multipl skleroz/ MS (%40 +)

Parkinson (%40 +)

Demans (%40 +)

Epilepsi (%40 +)

Beyin tümörü (%40 +)

Siroz (%40 +)

Uzuv kaybı (%40 +)

Organ nakli (%40 +)

Şizofreni (%40 +)

Bipolar bozukluk (%40 +)

AIDS (%40 +)

Zeka gerilikleri (%40 +)

Anemi (%40 +)

Malulen Emeklilik İçin Yüzde Kaç Rapor Gerekir, %40 Rapor Yeterli Mi?

Malulen emeklilik şartları arasında kişideki hastalığın ya da kişinin geçirdiği iş kazasının, kişide %60 ve daha üzerinde iş kaybını onaylayan sağlık kurumu raporu yer almaktadır. Bu oranın altında kalan %40 ila %59 oranında rapor alan bireyler ancak 18 yıllık sigortalı olma ve 4100 gün şartını yerine getirdikleri takdirde malulen emekli olabilirler.