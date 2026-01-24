Mamak’ta sokak köpekleri dehşeti

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 35 yaşındaki Yasin Arslantaş, kaçmaya çalışırken düşerek kolunu kırdı. Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşanan olayda Yasin Arslantaş, iddiaya göre 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken bir kamyonetin kasasına çıkan Arslantaş, dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslantaş'ın sağ kol bileğinde parçalı kırık tespit edildi. Ameliyata alınan Arslantaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.