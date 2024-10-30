Mamografi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Mamografi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Meme kanseri, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Ancak erken teşhis edilen meme kanserinde tedavi şansı çok daha yüksektir. Bu nedenle, düzenli mamografi taramaları, kanserin erken evrede tespit edilmesine ve başarılı bir tedavi sürecine büyük katkı sağlar. Mamografi için hangi bölüme gidilir, hangi bölümden randevu alınır gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde randevu bulabilirsiniz.

Mamografi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Mamografi çektirmek için başvurulması gereken bölüm Radyoloji Bölümü'dür ve randevu almak için devlet veya özel hastaneler üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mamografinin düzenli olarak yaptırılması, meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi açısından büyük öneme sahiptir.

Mamografi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Mamografi çektirmek için bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce randevu almak gerekir. Randevu süreci ise şu şekilde işler:

1.Aile Hekiminden Yönlendirme: İlk olarak aile hekiminize başvurabilirsiniz. Aile hekiminiz, gerekli görmesi halinde sizi radyoloji bölümüne yönlendirir ve mamografi çekimi için bir sevk verir.

2.Devlet Hastanelerinden Randevu: Devlet hastanelerinde mamografi çektirmek isteyen kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da Alo 182 hattını arayarak randevu alabilir. İnternet üzerinden MHRS sistemi aracılığıyla hastane, doktor ve uygun saat seçerek mamografi randevunuzu kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Alo 182'yi aradığınızda ise operatöre mamografi çektirmek istediğinizi belirterek yönlendirme alabilirsiniz.

3.Özel Hastanelerden Randevu: Özel hastaneler de mamografi hizmeti sunar. Özel bir sağlık kuruluşunda mamografi çektirmek isterseniz, doğrudan hastanenin internet sitesi veya telefon numarası üzerinden randevu alabilirsiniz. Özel sağlık sigortanız varsa, sigorta poliçenizin mamografi masraflarını karşılayıp karşılamadığını öğrenmek de önemlidir.

4.Mamografi Taramaları: Bazı bölgelerde Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ücretsiz mamografi taramaları yapılmaktadır. Özellikle meme kanseri farkındalık ayı gibi dönemlerde mobil mamografi araçları ile tarama hizmeti sunulabilir. Bu tür taramalardan faydalanmak için yerel sağlık birimlerine başvurabilir veya duyuruları takip edebilirsiniz.