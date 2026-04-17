Manavgat Adliyesi’nden öğrencilere siber zorbalık ve şiddet oyunları uyarısı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul katliamları ülkeyi derinden sarstı. Çocukların şiddet içerikli oyunlar oynaşına yönelik konular gündemdeki yerini korurken bu konuya ilişkin ilk seminer Manavgat Adliyesi'nden geldi. Manavgat Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Veli Gürsoy, ortaokul öğrencileri ile bir araya özellikle son dönemde okulların en büyük sorunlarından biri haline gelen siber zorbalık konusu ve şiddet oyunlarını ele aldı. Seminerde, öğrencilerin sanal oyunlar ve sosyal medya üzerinden karşılaşabilecekleri tehlikelere vurgu yapıldı.

ŞİDDET OYUNLARIN ZARARLARI

Gürsoy, çocukların oyun ortamlarında ya da dijital platformlarda birbirlerine, öğretmenlerine ve hatta ailelerine yönelik sergileyebilecekleri olumsuz davranışların sadece etik değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabileceğini açık bir dille anlattı.

SOSYAL MEDYANIN RİSKLERİ ANLATILDI

Günümüzde dijital dünyanın hızla yaygınlaşmasının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine de değinilen programda, sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının yol açabileceği riskler örneklerle aktarıldı. Öğrencilere, dijital ortamda atılan her adımın sorumluluk gerektirdiği hatırlatıldı.

SORUMLULUK BİLİNCİ, ADALET VE MERHAMET DUYGULARI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Seminer yalnızca risklere dikkat çekmekle kalmadı; aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli değerler de ön plana çıkarıldı. Katılımcı öğrencilerin sorumluluk bilinci, adalet ve merhamet duygularının güçlendirilmesi konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor.