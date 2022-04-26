Manavgat’ta korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cengiz Topel Kavşağı üzerinde meydana geldi. S.K.'nın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evine gitmekte olan Gülizar Tırkaz'a çarptı. Ardından takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SARILARAK TESELLİ ETTİLER

Kazada sürücü olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden Gülizar tırkaz'ın eşi Mustafa Tırkaz ve torunu birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bu kare yürekleri sızlattı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.