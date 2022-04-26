Haberler Yaşam Haberleri Manavgat’ta korkunç kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 26.4.2022 18:39 Son Güncelleme: 26.4.2022 19:01

Manavgat’ta korkunç kaza: 1 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Manavgat’ta korkunç kaza: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evine giderken otomobilin çarptığı Gülizar Tırkaz (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine koşan eşi ve torunu ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cengiz Topel Kavşağı üzerinde meydana geldi. S.K.'nın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evine gitmekte olan Gülizar Tırkaz'a çarptı. Ardından takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SARILARAK TESELLİ ETTİLER

Kazada sürücü olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden Gülizar tırkaz'ın eşi Mustafa Tırkaz ve torunu birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bu kare yürekleri sızlattı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Manavgat’ta korkunç kaza: 1 ölü
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