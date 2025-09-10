Manavgat’ta silahlı saldırı: 1’i turist 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. 20. Sokak'ta turistlerin en kalabalık olduğu saatte bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 kişi, yüzlerce turisttin akşam alışverişi yaptığı sırada butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Cumali A. ve Hacı Bayram A. isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırı anında iş yerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu Tatyana Ruppert S. turist de ayağından yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumali A. ve Hacı Bayram A.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Rus turist Tatyana Ruppert S.'ni ise hayati tehlikesini bulunmadığı bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayın şüphelilerini belirlemeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de çalışma yaptı.