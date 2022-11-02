Manchester City Sevilla maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi G grubu Manchester City Sevilla maçı canlı izle

C Grubu'nda Bayern Münih, Inter'i 2-0 yenerek grup aşamasını kayıpsız tamamladı ve 18 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. İkinci olan Inter 10 puanda kaldı, İtalyan ekibi geçtiğimiz hafta son 16'ya kalmayı garantilemişti. Grubu üçüncü tamamlayan Barcelona yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geceye damga vuran D Grubu'nda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sporting, sahasında Frankfurt'a 2-1 mağlup olarak son 16 turunu rakibine kaptırdı. Diğer maçta Marsilya, Tottenham'ı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen Fransız ekibi, 90+5. dakikada yediği golle grubu 6 puanla son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti. 3 puanı hanesine yazdıran Tottenham ise 11 puanla liderlik koltuğuna oturdu.