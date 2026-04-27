Manço’nun hatırası mümkün sergisinde

Mütevelli heyet başkanlığını Selçuk Bayraktar
'ın yaptığı Kültür Medeniyet Vakfı'nın (KÜME), İstanbul
Karaköy'de yeniden işlevlendirdiği Karaköy Palas'ın ilk sergisi "Mümkün" ziyaretçi akınına uğradı. ArtıKÜME ODAK 2025 seçkisi kapsamındaki "Mümkün" sergisi, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço
'nun hatırasını sanatla buluşturdu. Kaligrafi sanatçısı tarafından Barış Manço'nun ölümsüz şarkı sözlerinden ilhamla hazırlanan 50 eser, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Doğukan Manço, "Barış Manço eserleri her yaş dilimine farkı mesajlar veriyor. İşte o mesajların burada farklı yorumlanmasını görüyorum. Bu bana ayrı bir heyecan veriyor. Bu oluşumun içerisinde olmaktan çok duygulandım çok mutlu oldum" dedi.