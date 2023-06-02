Mango, yaz aylarında tüketilen meyveler arasında yerini almaktadır. Bol etli bir yapıya sahip olan bu meyve aynı zamanda çok da suludur. Pek çok kişi mango alırken nasıl seçim yapacağını bilememektedir. Bu yazımızda sizler için mango nasıl seçilir, olgunlaşmış mango nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtlarını derledik. Merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Mango Nasıl Seçilir?

Mango meyvesi, tropik bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında tüketilen bu meyvenin sağlık açısından da birçok yararı mevcuttur. Zengin bir lif kaynağı olan bu meyve bünyesinde A, B, C, K vitaminlerinin yanı sıra çinko, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor, folik asit gibi mineraller de barındırmaktadır. Mango çok lezzetli olmasının yanında kilo vermede de çok yardımcı olmaktadır. Bu kadar fazla faydası olan ve severek tüketilen bu meyveyle ilgili akıllara iyi mango nasıl seçilir sorusu gelmektedir. Mangoyu seçersen ilk bakılması gereken şey olgunlaşıp olgunlaşmadığıdır. Bunu anlamanın da tek yolu bu meyveyi koklamaktadır. Koklandığında keskin ve hoş bir koku alınıyorsa bu mangonun olmuş olduğu manasına gelmektedir.

Olgunlaşmış Mango Nasıl Seçilir?

Mango tropik bir meyve olmasına karşın ülkemizde de severek tüketilmektedir. Lösemi, meme, prostat, kolon gibi hayati tehlike yaratan kanser hastalıklarından korunmada çok etkili bir meyve olduğu söylenmektedir. Sağlık açısından çok faydası bulunan bu meyve ile ilgili en sık karşımıza çıkan sorulardan biri iyi mango nasıl anlaşılır sorusudur. Olgunlaşmış mango meyvesini seçerken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Mango seçiminde göz önünde bulundurulması gereken noktalar şöyledir:

Mangonun renginin birden fazla renge sahip olması

Mangonun dış yüzeyinde koyu renge sahip lekelerin bulunması

Mangonun kokusunun aromayı andıran kokuya sahip olması

Mangoya elinizle bastırdığınızda yumuşak olması

Yukarıda yer alan yöntemler mangonun olgunlaşmış olduğunun belirtileri arasında yer almaktadır.