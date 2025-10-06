Haberler Yaşam Haberleri Manifest soruşturmasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 6.10.2025 16:29 Son Güncelleme: 6.10.2025 16:49

Manifest soruşturmasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu!

Türkiye'nin popüler kız grubu Manifest, 6 Eylül'de Küçükçiftilik Park'ta sahneye çıkarak ilk 18 yaş sınırı olan konserlerini vermişti. Grubu üyelerinin giyindiği kostüm dikkat çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterilerilerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle haklarında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay’a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Deniz YUSUFOĞLU
Manifest soruşturmasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu!

Yürütülen soruşturma tamamlandı. Manifest grubu üyeleri ve sahneye çıkan Ayça Dalaklı hakkında "Teşhir suretiyle hayasızca hakaretlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin alınan ifadesine yer verildi.

KIZLARIN SAVUNMASI YER ALDI

Grup üyelerinin ifadelerinde özetle, Küçükçiftlikpark'ta konser verdiklerini, konser esnasında kesinlikle herhangi bir cinsel organlarının gözükmediğini, konser esnasında yapmış oldukları dans şovunda kullandığı kareografilerin uluslararası boyutta tüm dünyaca kullanılan kareografiler olduğunu, sahnede kullanmış oldukları kıyafetlerin de evrensel ve tüm dünyada kullanılan sahne kıyafetleri olduğunu, konserin de +18 ve biletli bir konser olduğunu, çocuk seyirci bulunmadığını, yapmış oldukları gösterinin televizyon veya sosyal medya kanalında yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri aktarıldı.

OLUMSUZ ETKİLEYİCİ NİTELİKTE

İddinamede, her bir şüphelinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğuna değinilen iddianamede, suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiği kaydedildi.

BİRÇOK KİŞİYE ULAŞABİLECEK GÖRÜNTÜ

Suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı ifade edilen iddianamede, sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirmesi yer aldı. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Grup üyeleri yakında hakim karşısına çıkacak.

