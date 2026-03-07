Manisa merkezli dev operasyon: 14 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Yıllardır çeşitli yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği belirlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini polis, hâkim ve savcı olarak tanıttıkları, araç kiralama yöntemiyle kapora aldıkları, sahte hukuk davaları bahanesiyle para talep ettikleri ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şebekenin 32 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı ve yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 240 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan şüpheliler Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde saatler süren sorgularının ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.