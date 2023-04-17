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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:25 Son Güncelleme: 17.4.2023 16:38

Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kâğıt-ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa OSB içerisinde bulunan kağıt-ambalaj fabrikasının bahçe kısmında istiflenen atık kağıt balyalarında öğle saatlerinde çıkan yangında İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edildi.

Organize Sanayi Bölgesi ikinci kısmında bulunan kağıt-ambalaj fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıt balyalarında çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi ve su tankeri müdahale ederken alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay saat 11.00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesi İkinci kısımda Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yanında yer aldığı, Atkasan Atık Değerlendirme Fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm kağıt balyalarının olduğu kısımda meydana geldi.

Yangına ilk müdahale Manisa OSB İtfaiye ekipleri ve Vestel İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi de 2 su tankeri ve 13 itfaiye aracıyla çalışmalara destek verdi.

MASKİ Genel müdürlüğü de iş makineleri ve su tankerleriyle yangına destek verdi. Atık kağıtların balyalar halinde parça parça istiflenmesi dolayısıyla yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınabilirken ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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